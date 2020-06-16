2020-06-16T11:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут – абсолютный антилидер по приросту числа заражений коронавирусом

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут – абсолютный антилидер по приросту числа заражений коронавирусомСургут – абсолютный антилидер по приросту числа заражений коронавирусомФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 220 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 14, Нижневартовский район – 17, Ханты-Мансийск -10, Сургут – 90, Нефтеюганск – 6, Нижневартовск – 23, Мегион – 3, Советский район – 4, Нягань – 11, Когалым – 26, Радужный – 6, Лангепас – 6, Белоярский - 2 , Пыть-Ях - 2, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 4953.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 53, с симптомами ОРВИ - 126, в бессимптомной форме заболевания – 41. По возрастной структуре: дети – 15, 18-29 лет – 39, 30-49 лет – 96, 50-64 года – 55, старше 65 лет – 15.

Контакт из очагов в 113 случаях, в 107 – контакты уточняются.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 20 человек – на ИВЛ, 32 человека – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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