В Сургутском районе мужчина пырнул ножом обидчика знакомой
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Курганской области. Мужчину подозревают в совершении убийства.
По данным следствия 13 июня около 19.30 подозреваемый был пьян:
- Он решил помочь знакомой наказать ее сожителя за ранее причиненные обиды. Для этого мужчина направился в квартиру в одном из домов поселка Солнечный Сургутского района, в которой находился обидчик. Там он нанес несколько ударов ножом в шею и голову 51-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
От полученных травм югорчанин скончался на месте происшествия. Вскоре злоумышленника арестовали и заключили под стражу. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU