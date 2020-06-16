В Сургутском районе мужчина пырнул ножом обидчика знакомой

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:31:58+03:00

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Курганской области. Мужчину подозревают в совершении убийства.

По данным следствия 13 июня около 19.30 подозреваемый был пьян:

- Он решил помочь знакомой наказать ее сожителя за ранее причиненные обиды. Для этого мужчина направился в квартиру в одном из домов поселка Солнечный Сургутского района, в которой находился обидчик. Там он нанес несколько ударов ножом в шею и голову 51-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

От полученных травм югорчанин скончался на месте происшествия. Вскоре злоумышленника арестовали и заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU