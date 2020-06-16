2020-06-16T10:31:58+03:00
Происшествия

В Сургутском районе мужчина пырнул ножом обидчика знакомой

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургутском районе мужчина пырнул ножом обидчика знакомойВ Сургутском районе мужчина пырнул ножом обидчика знакомойФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Курганской области. Мужчину подозревают в совершении убийства.

По данным следствия 13 июня около 19.30 подозреваемый был пьян:

- Он решил помочь знакомой наказать ее сожителя за ранее причиненные обиды. Для этого мужчина направился в квартиру в одном из домов поселка Солнечный Сургутского района, в которой находился обидчик. Там он нанес несколько ударов ножом в шею и голову 51-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

От полученных травм югорчанин скончался на месте происшествия. Вскоре злоумышленника арестовали и заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Часть дачных участков под Нижневартовском до сих пор остаются подтопленными
Югорчанин получил по почте посылку с наркотиком
Культурная онлайн-программа на 16 июня для югорчан на самоизоляции
Сургут – абсолютный антилидер по приросту числа заражений коронавирусом
В Сургутском районе мужчина пырнул ножом обидчика знакомой
По горячим следам в Нижневартовске задержали похитителя кваса
Власти Сургутского района помогут погорельцам Белого Яра
Югорчанка сбила 13-летнего ребенка на велосипеде
В Югре осудили дознавателя, обвиняемого в мошенничестве
Размер платы за вывоз мусора могут изменить в Югре
Погода в Югре 16 июня: грядет потепление
Югорчан приглашают к участию в викторине «Моя Конституция»
В 517 летних лагерях Югры отдохнут 41 тысяча детей
Медики Югры: система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотах