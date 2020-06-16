2020-06-16T10:18:53+03:00
Общество

По горячим следам в Нижневартовске задержали похитителя кваса

Воришку, утолявшего жажду поблизости, вскоре задержали
Руслан Савинов
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По горячим следам в Нижневартовске задержали похитителя квасаПо горячим следам в Нижневартовске задержали похитителя квасаФото: pixabay.com
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В полицию Нижневартовска обратились работники ЧОП, которые сообщили, что в одном из магазинов в промзоне сработала кнопка тревожной сигнализации.

- На месте вызова сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили, что дверь в помещение была повреждена, а с прилавка были похищены две бутылки водки, бутылка пива бутылка, кваса и сигареты, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Отметим, что поиски воришки длились не долго:

- Мужчину задержали неподалеку, он пил квас. Рядом с ним был обнаружен пакет с похищенным, - рассказали стражи порядка.

Добавим, что позже криминалисты сравнили следы на месте преступления со следами пальцев рук подозреваемого, они совпали.

Как пояснил задержанный, на преступление он пошел потому что был в пьян. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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