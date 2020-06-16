Югорчанка сбила 13-летнего ребенка на велосипеде

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:19:53+03:00

Всего за сутки случилось два ДТП

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В ХМАО накануне, 15 июня, два человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в двух дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 14:34 на улице Космонавтов в Урае 34-летняя женщина за рулем «Лады» допустила наезд на 13-летнего мальчика, который, не слез с велосипеда.

- Ребенок пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии велосипедист получил травмы, - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU