2020-06-16T09:19:53+03:00
Происшествия

Югорчанка сбила 13-летнего ребенка на велосипеде

Всего за сутки случилось два ДТП
Руслан Савинов
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Югорчанка сбила 13-летнего ребенка на велосипеде. Фото ГИБДД по ХМАО.Югорчанка сбила 13-летнего ребенка на велосипеде. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В ХМАО накануне, 15 июня, два человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в двух дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 14:34 на улице Космонавтов в Урае 34-летняя женщина за рулем «Лады» допустила наезд на 13-летнего мальчика, который, не слез с велосипеда.

- Ребенок пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии велосипедист получил травмы, - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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