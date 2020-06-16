2020-06-16T05:03:11+03:00
Общество

Размер платы за вывоз мусора могут изменить в Югре

Решение примут после проведения замеров ТКО
Руслан Савинов
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Размер платы за вывоз мусора могут изменить в ЮгреРазмер платы за вывоз мусора могут изменить в ЮгреФото: pixabay.com
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Муниципалитеты ХМАО начали замерять отходы ТКО летом для определения норматива накопления: этот показатель влияет на размер платы за вывоз и утилизацию.

- На основе замеров, проводимых в течении четырех сезонов, муниципалитет утверждает нормативы накопления отходов. Так, в Белоярском районе сейчас работают приглашенные специалисты и сотрудники регоператора. Взвешивают и замеряют отходы юрлиц: аптек, продуктовых и промышленных магазинов, поскольку в Белоярском районе именно нормативы для юрлиц потребители считают несправедливыми, - пояснили в пресс-службе «Югра-экология».

Известно, что после завершения работ можно будет судить, насколько новые данные отличаются от утвержденного ранее норматива.

Добавим, что летние замеры начались в нескольких муниципалитетах ХМАО. Например, в Лангепасе, Нягани, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Березовском и Нефтеюганском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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