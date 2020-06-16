В Югре осудили дознавателя, обвиняемого в мошенничестве

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:01:08+03:00

Мужчина получил более 230 тысяч рублей от 11 граждан

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В ХМАО вынесли приговор бывшему дознавателю отдела дознания ОМВД по Нефтеюганскому району. Мужчину признали виновным в совершении 11 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Установлено, что с августа 2017 года по август 2019 года подсудимый неоднократно вводил в заблуждение подозреваемых по уголовным делам и обещал им совершить действия, на которые не имел полномочий, в том числе содействие в назначении судом минимального наказания.

- За свои обещания он требовал от потерпевших от 5 до 100 тысяч рублей. Мужчина получил более 230 тысяч рублей от 11 граждан, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок югорчанин будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU