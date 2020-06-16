Югорчан приглашают к участию в викторине «Моя Конституция»
Масштабный цифровой проект, викторина «Моя Конституция», приурочен к 90-летию со дня образования ХМАО.
- Принять участие может любой желающий гражданин России, проживающий или работающий в Югре и достигший шестилетнего возраста, - сообщают организаторы.
Для участия нужно зарегистрироваться с 15 июня по 1 июля по ссылке. Затем необходимо ответить на вопросы о Конституции РФ и истории Югры и получить смс с уникальным номером.
- Победителей определит система генерации случайного выбора номеров в местах проведения общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля, - гласит описание конкурса.
Кроме того, нужно будет прийти в специальный пункт приема номеров, расположенный рядом с местом проведения голосования. После ввода номера в систему участник получит смс с информацией о подарке, сроках и месте его получения.
Участвуй в викторине «Моя Конституция».
ИСТОЧНИК KP.RU