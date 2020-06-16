Югорчан приглашают к участию в викторине «Моя Конституция»

16 Июнь 2020 2020-06-16T04:57:28+03:00

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Масштабный цифровой проект, викторина «Моя Конституция», приурочен к 90-летию со дня образования ХМАО.

- Принять участие может любой желающий гражданин России, проживающий или работающий в Югре и достигший шестилетнего возраста, - сообщают организаторы.

Для участия нужно зарегистрироваться с 15 июня по 1 июля по ссылке. Затем необходимо ответить на вопросы о Конституции РФ и истории Югры и получить смс с уникальным номером.

- Победителей определит система генерации случайного выбора номеров в местах проведения общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля, - гласит описание конкурса.

Кроме того, нужно будет прийти в специальный пункт приема номеров, расположенный рядом с местом проведения голосования. После ввода номера в систему участник получит смс с информацией о подарке, сроках и месте его получения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/785095" frameborder="0"></iframe> Участвуй в викторине «Моя Конституция».

ИСТОЧНИК KP.RU