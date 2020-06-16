Погода в Югре 16 июня: грядет потепление

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:00:51+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой, по северным районам умеренный дождь, гроза. Ветер западный 6 – 11 м/с, порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем +24, +29 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие существенных осадков. Ветер западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25, +27 градусов.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21 +24 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19, +22 градуса.

На Руси этот день называли «Лукьян Ветряк». По погоде Если на Лукьяна случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU