2020-06-15T15:20:37+03:00
Общество

Медики Югры: система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотах

Большой акцент делается на заполняемость госпиталей
Руслан Савинов
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Медики Югры: система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотахМедики Югры: система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотахФото: pixabay.com
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Начальник управления организации медпомощи депздрава ХМАО Максим Малхасьян сообщил на очередном заседании оперштаба региона, что на сегодняшний в Югре амбулаторно наблюдаются 2600 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, более 11 тысяч контактных лиц наблюдается медиками на дому.

- Большой акцент делается на заполняемость госпиталей, сегодня мы понимаем, что подходим к пиковым значением. Система здравоохранения работает на максимальных оборотах, в округе развернуто 17 инфекционных госпиталей, - подвел итог Максим Малхасьян.

Он также добавил, что все госпитали обеспечены средствами индивидуальной защиты – респираторами, халатами, масками, всем необходимым.

- Персонала хватает, он перераспределяется с тех больниц, на базе которых госпитали не развернуты, - уточнил Малхасьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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