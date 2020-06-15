2020-06-15T14:09:49+03:00
Происшествия

Предпринимателя в Сургутском районе подозревают в сокрытии налогов

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
Поделиться:
Предпринимателя из поселка в Сургутском районе подозревают в сокрытии налоговПредпринимателя из поселка в Сургутском районе подозревают в сокрытии налоговФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Сургутского района, которого подозревают в совершении преступления по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов».

По данным следствия подозреваемый, был индивидуальным предпринимателем в сфере розничной продажи продовольственных товаров:

- Для получения большей прибыли он осуществил фиктивное деление занимаемого торгового помещения, уменьшив его площадь. Тем самым мужчина неправомерно применил систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В итоге с помощью вышеупомянутой схемы злоумышленник уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Сейчас проводится комплекс следственных действий: расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 517 летних лагерях Югры отдохнут 41 тысяча детей
Медики Югры: система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотах
Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге
Предпринимателя в Сургутском районе подозревают в сокрытии налогов
Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах
Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году
В Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркам
Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей
В Нижневартовске появится граффити, посвященное медработникам
Югорчанин украл тюбик зубной пасты и две зубные щетки: возбуждено уголовно дело
Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом
Ссора переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолета
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек
Сквер Матери появится в Нижневартовске
Молодой сургутянин обокрал любимую
Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района
Полиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образовании
В Югре за незаконный вылов рыбы осудили 12 браконьеров
«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский»
Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров
Мотоциклист врезался в ограждение на автодороге «Нягань – Приобье»
Погода в Югре 15 июня: местами небольшой дождь