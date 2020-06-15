Предпринимателя в Сургутском районе подозревают в сокрытии налогов

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:09:49+03:00

Предпринимателя из поселка в Сургутском районе подозревают в сокрытии налогов Фото: pixabay.com

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Сургутского района, которого подозревают в совершении преступления по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов».

По данным следствия подозреваемый, был индивидуальным предпринимателем в сфере розничной продажи продовольственных товаров:

- Для получения большей прибыли он осуществил фиктивное деление занимаемого торгового помещения, уменьшив его площадь. Тем самым мужчина неправомерно применил систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В итоге с помощью вышеупомянутой схемы злоумышленник уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Сейчас проводится комплекс следственных действий: расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU