Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге
В Ханты-Мансийске состоялся последний этап состязаний по поиску информации в интернете горожанами старшего возраста.
- Испытание состояло из восьми практических заданий о госуслугах, образовании, работе, покупках, развлечениях. Участники искали в интернете, где можно заказать товары с доставкой, записаться на образовательные курсы, найти вакансию или номер телефона горячей линии, узнать ИНН или размер госпошлины, посмотреть мастер-класс от библиотекарей, онлайн-концерт ханты-мансийских артистов, видеолекцию, - рассказала инициатор проекта Татьяна Раздрокова.
Добавим, что в турнире приняли участие югорчане в возрасте от 55 до 68 лет. Призами для победителей стали гаджеты - компьютерный планшет, внешний диск и пауэрбанк.
ИСТОЧНИК KP.RU