Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:30:15+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялся последний этап состязаний по поиску информации в интернете горожанами старшего возраста.

- Испытание состояло из восьми практических заданий о госуслугах, образовании, работе, покупках, развлечениях. Участники искали в интернете, где можно заказать товары с доставкой, записаться на образовательные курсы, найти вакансию или номер телефона горячей линии, узнать ИНН или размер госпошлины, посмотреть мастер-класс от библиотекарей, онлайн-концерт ханты-мансийских артистов, видеолекцию, - рассказала инициатор проекта Татьяна Раздрокова.

Добавим, что в турнире приняли участие югорчане в возрасте от 55 до 68 лет. Призами для победителей стали гаджеты - компьютерный планшет, внешний диск и пауэрбанк.

ИСТОЧНИК KP.RU