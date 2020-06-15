2020-06-15T14:30:15+03:00
Общество

Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге

Победители получили полезные гаджеты
Руслан Савинов
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Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге. Фото администрации города.Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге. Фото администрации города.
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В Ханты-Мансийске состоялся последний этап состязаний по поиску информации в интернете горожанами старшего возраста.

- Испытание состояло из восьми практических заданий о госуслугах, образовании, работе, покупках, развлечениях. Участники искали в интернете, где можно заказать товары с доставкой, записаться на образовательные курсы, найти вакансию или номер телефона горячей линии, узнать ИНН или размер госпошлины, посмотреть мастер-класс от библиотекарей, онлайн-концерт ханты-мансийских артистов, видеолекцию, - рассказала инициатор проекта Татьяна Раздрокова.

Добавим, что в турнире приняли участие югорчане в возрасте от 55 до 68 лет. Призами для победителей стали гаджеты - компьютерный планшет, внешний диск и пауэрбанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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