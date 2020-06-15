2020-06-15T16:06:17+03:00
Общество

В 517 летних лагерях Югры отдохнут 41 тысяча детей

Однако эпидемиологическая обстановка в регионе сперва должна стабилизироваться
Руслан Савинов
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В 517 летних лагерях Югры отдохнут 41 тысяча детейВ 517 летних лагерях Югры отдохнут 41 тысяча детейФото: pixabay.com
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В летней оздоровительной кампании 2020 года на территории Югры планируют принять участие 517 оздоровительных учреждений, в том числе: 441 оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, пять загородных, 38 палаточных, 33 труда и отдыха.

- Общее число детей, запланированных к охвату отдыхом и оздоровлением, составит более 41 тысячи человек, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отметим, что организации отдыха детей и их оздоровления смогут осуществлять деятельность только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всем требованиям. Проверки прошли уже в более 83 % организаций из числа планируемых работать в июле 2020 года.

Добавим, что не смотря на готовность организаций отдыха и оздоровления к приему детей, начать летнюю кампанию можно будет только после стабилизации эпидобстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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