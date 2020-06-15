2020-06-15T12:04:38+03:00
Общество

Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году

Переселения в новые квартиры ждут более 900 семей
Руслан Савинов
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Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году. Фото администрации города.Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году. Фото администрации города.
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На улице Озёрной в Сургуте начали снос дома №11.

- Всего в этом году планируется снести 54 дома, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что по программе расселения аварийного жилого фонда в текущем году планируется переселить в новые квартиры более 900 семей.

- В этом плане мы опережаем не только весь остальной округ, но и некоторые регионы России, - поясняют сургутские власти.

Снос разделяют на несколько этапов: металлоконструкции, стены, перегородки, перекрытия, фундамент и само здание.

Добавим, что при сносе здания запрещается приближаться к частично разрушенным конструкциям объекта до полного разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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