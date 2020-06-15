Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году
На улице Озёрной в Сургуте начали снос дома №11.
- Всего в этом году планируется снести 54 дома, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что по программе расселения аварийного жилого фонда в текущем году планируется переселить в новые квартиры более 900 семей.
- В этом плане мы опережаем не только весь остальной округ, но и некоторые регионы России, - поясняют сургутские власти.
Снос разделяют на несколько этапов: металлоконструкции, стены, перегородки, перекрытия, фундамент и само здание.
Добавим, что при сносе здания запрещается приближаться к частично разрушенным конструкциям объекта до полного разрушения.
ИСТОЧНИК KP.RU