2020-06-15T11:50:34+03:00
Общество

В Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркам

Финансовая помощь станет доступнее
Руслан Савинов
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В Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркамВ Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркамФото: pixabay.com
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Для содействия развитию индустриальных парков в ХМАО теперь исключено требование об обеспечении управляющей компанией опережающего финансирования инвестиционного проекта в размере не менее 50% от объема инвестиций за счет внебюджетных источников.

- Таким образом упрощается процедура получения финансовой поддержки индустриальными парками в том числе за счет средств федерального бюджета, увеличивается ее доступность, - подвела итог глава региона Наталья Комарова.

Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев также добавил, изменениями в законодательстве теперь уточняется обязательство управляющей компании о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства – резидентам индустриального парка – не менее 20 % от всей площади земельного участка в аренду по льготной ставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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