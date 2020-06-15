2020-06-15T11:11:08+03:00
Происшествия

Югорчанин украл тюбик зубной пасты и две зубные щетки: возбуждено уголовно дело

Мужчина под подпиской подписка о невыезде
Руслан Савинов
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Югорчанин украл тюбик зубной пасты и две зубные щетки: возбуждено уголовно делоЮгорчанин украл тюбик зубной пасты и две зубные щетки: возбуждено уголовно делоФото: pixabay.com
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За минувшие дни в ХМАО зарегистрировано 168 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто сто нарушений закона, из них: грабеж, три факта мошенничества, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Но больше всего отмечено краж: 18 краж, в том числе четыре квартирные.

Так, в Когалыме 53-летний мужчина похитил из магазина на улице Дружбы Народов ряд товаров:

- Мужчина крал четыре тюбика зубной пасты, две зубные щетки, четыре увлажняющих крема, один контейнер для продуктов питания, пирог и запеканку на общую сумму более 2500 рублей, - уточнили стражи порядка.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовно дело. Мужчина под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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