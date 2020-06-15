2020-06-15T10:46:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусомСургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусомФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 184 новых случаев заболевания коронавирусом в 12 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 73, Ханты-Мансийск – 25, Нижневартовск – 23, Когалым – 20, Сургутский район – 18, Нягань – 8, Нижневартовский район – 5, Мегион – 4, Лангепас – 3, Радужный – 3, Октябрьский район – 1, Ханты-Мансийский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 4753.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 39, с симптомами ОРВИ - 122, в бессимптомной форме заболевания – 23.

Контакт установлен в 82 случаях, в 102 – контакты уточняются. Кроме того, зафиксировано 12 случаев завоза вируса из других регионов России.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 18 человек – на ИВЛ, 31 человек – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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