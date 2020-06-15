2020-06-15T11:11:49+03:00
Происшествия

Ссора переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолета

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Ссоре переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолетаСсоре переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолетаФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске в ходе плана «Перехват» экипаж югорской Росгвардии задержал подозреваемого в хулиганстве – причинении огнестрельного ранения грудной клетки югорчанину.

- Установлено, что на территории садово-огороднического товарищества «Стрижкино» поссорились водители маршрутных такси. Два брата при помощи травматического пистолета нанесли огнестрельное ранение грудной клетки 27-летнему мужчине, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Ханты-Мансийского автономного округа.

Подозреваемые с места преступления скрылись на двух автомобилях. Однако вскоре их задержали. К настоящему моменту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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