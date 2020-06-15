Ссора переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолета
В Ханты-Мансийске в ходе плана «Перехват» экипаж югорской Росгвардии задержал подозреваемого в хулиганстве – причинении огнестрельного ранения грудной клетки югорчанину.
- Установлено, что на территории садово-огороднического товарищества «Стрижкино» поссорились водители маршрутных такси. Два брата при помощи травматического пистолета нанесли огнестрельное ранение грудной клетки 27-летнему мужчине, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Ханты-Мансийского автономного округа.
Подозреваемые с места преступления скрылись на двух автомобилях. Однако вскоре их задержали. К настоящему моменту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU