Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 июня 2020 года: 4753 человек, за сутки зафиксировано 184 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 8246 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4489 человек.
- Всего в стране зарегистрировано 537210 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 284589 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 143 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 7091 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 4753 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
ИСТОЧНИК KP.RU
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