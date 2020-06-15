2020-06-15T10:13:56+03:00
Общество

Сквер Матери появится в Нижневартовске

Работы завершатся в сентябре 2020 года
Руслан Савинов
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Сквер Матери появится в Нижневартовске. Фото администрации города.Сквер Матери появится в Нижневартовске. Фото администрации города.
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В Нижневартовске приступили к строительству новой зоны отдыха, сквера Матери. Объект появится на пересечении улиц Омской и Мусы Джалиля, уже ведутся подготовительные работы. Площадь будущей зоны отдыха - около 0,7 гектар.

- Сквер Матери – это рабочее название. Оно было предложено еще два года назад нашими жителями. После окончания строительства мы еще раз обратимся к общественности, возможно у них появились другие идеи. Уже после общественного обсуждения решится, как будет называться сквер и чем он будет наполнен, - пояснил замглавы Нижневартовска Виктор Ситников.

Особо отмечается что максимальное число уже существующих на территории деревьев будет сохранено. На объекте работает экскаватор, который убирает верхний слой земли для будущих дорожек. По планам работы должны завершиться уже в сентябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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