2020-06-15T09:54:25+03:00
Происшествия

Молодой сургутянин обокрал любимую

Мужчина думал, что он находится вне списке подозреваемых
Руслан Савинов
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Молодой сургутянин обокрал любимуюМолодой сургутянин обокрал любимуюФото: pixabay.com
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В полицию Сургутского района поступило сообщение от 39-летней жительницы поселка Белый: у женщины украли имущества на сумму около 70 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили подозреваемого:

- Им оказался 29-летний возлюбленный женщины. Он думал, что из-за его статуса молодого человека он не попадет в подозрение, и тайно похитил деньги и золотые украшения, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Отметим, что злоумышленник неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Пока что подозреваемый под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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