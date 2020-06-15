Молодой сургутянин обокрал любимую

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:54:25+03:00

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В полицию Сургутского района поступило сообщение от 39-летней жительницы поселка Белый: у женщины украли имущества на сумму около 70 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили подозреваемого:

- Им оказался 29-летний возлюбленный женщины. Он думал, что из-за его статуса молодого человека он не попадет в подозрение, и тайно похитил деньги и золотые украшения, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Отметим, что злоумышленник неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Пока что подозреваемый под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU