Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в поселке Солнечный Сургутского района в ходе рабочего визита оценила второй этап строительства многоквартирного дома на улице Спортивной.
- Сегодня 16-этажный объект уже готов на 100% и введен в эксплуатацию 10 июня. В доме размещено 160 квартир. Строительство велось ровно год. До конца года администрация района выкупит оставшуюся 51 квартиру. Средства уже предусмотрены в бюджете, - утонили власти муниципалитета.
Известно, что это вторая секция многоквартирного дома. Первая секция также готова. В ней тоже размещено 160 квартир. В этом доме новое жилье получат граждане, переселяемые из непригодного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU