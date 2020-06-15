2020-06-15T09:46:19+03:00
Общество

Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района

16-этажный дом оценила лично глава региона
Руслан Савинов
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Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района. Фото правительства ХМАО.Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в поселке Солнечный Сургутского района в ходе рабочего визита оценила второй этап строительства многоквартирного дома на улице Спортивной.

- Сегодня 16-этажный объект уже готов на 100% и введен в эксплуатацию 10 июня. В доме размещено 160 квартир. Строительство велось ровно год. До конца года администрация района выкупит оставшуюся 51 квартиру. Средства уже предусмотрены в бюджете, - утонили власти муниципалитета.

Известно, что это вторая секция многоквартирного дома. Первая секция также готова. В ней тоже размещено 160 квартир. В этом доме новое жилье получат граждане, переселяемые из непригодного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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