2020-06-15T09:35:52+03:00
Происшествия

Полиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образовании

Липовый документ злоумышленница купила за 30 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Полиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образованииПолиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образованииФото: pixabay.com
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Полиция Сургута возбудила уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которая пользовалась поддельным дипломом о высшем образовании.

- Злоумышленница прибыла в Россию из Казахстана, подала документы в миграционный отдел для участия в одной из госпрограмм, в том числе предоставила диплом по специальности «Биоэкология», - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Документ вызвал сомнение в подлинности и был направлен на исследование. Вскоре выяснилось, что гражданке диплом вузом не выдавался.

- Женщина пояснила, что купила подделку за 30 тысяч рублей и хотела использовать для устройства на работу, - рассказали стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело: женщина под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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