В Югре за незаконный вылов рыбы осудили 12 браконьеров

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:06:46+03:00

Ловля во время нереста и без специального разрешения под запретом

Изменить размер текста: A A

С марта текущего года правоохранители ХМАО возбудили почти 40 уголовных дел о незаконной добыче водных биоресурсов, 12 из которых направлены прокурорами в суд для рассмотрения.

Например, утверждено шесть обвинений по уголовным делам в отношении жителей Ханты-Мансийского района. Установлено, что браконьеры знали о запретных сроках добычи всех видов водных биоресурсов в нерестовый период и не имели разрешения на лов рыбы. Однако в акватории реки Иртыш при помощи рыболовных сетей они совершили вылов рыбы.

Злоумышленники причинили водным биоресурсам РФ ущерб на сумму почти 100 тысяч рублей. Югорчанам грозит штраф от 300 тысяч до полумиллиона. рублей, возможны и более серьезные наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU