2020-06-15T08:55:59+03:00
Происшествия

«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский»

Четыре человека погибли в ДТП за выходные дни в Югре
Руслан Савинов
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«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский». Фото ГИБДД Югры.«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский». Фото ГИБДД Югры.
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В ХМАО с 12 по 14 июня девять человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних, в десяти ДТП. Четыре человека погибли

Так, 12 июня в 20:43 на автодороге «Урай – Советский» 30-летний водитель за рулем «КИА», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и пассажир, от полученных травм скончались на месте происшествия.

- Выбирайте скорость движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, правильной дистанции и бокового интервала, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений. При перевозке пассажиров, в том числе детей, не забывайте об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, - напоминают югорчанам в региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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