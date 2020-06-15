Мотоциклист врезался в ограждение на автодороге «Нягань – Приобье»

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:36:06+03:00

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В ХМАО с 12 по 14 июня девять человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних, в десяти ДТП. Четыре человека погибли.

Так, 13 июня в 00:25 минут на 64 км автодороги «Нягань – Приобье», по предварительным данным, в результате наезда на дорожное ограждение скончался 43-летний водитель мотоцикла «XINLING GX-R250».

Также известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали 55 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 23 – за отказ от медицинского освидетельствования, шестерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 42 водителя привлечены к ответственности, 100 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU