Погода в Югре 15 июня: местами небольшой дождь

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:03:16+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 15 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +15, +20 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20 градусов.

В Сургуте наступит облачный день. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10 +13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.

На Руси этот день называли «Вьюн Зеленый». По погоде отмечали: дома в этот день украшали ветками берез и венками, на стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.

ИСТОЧНИК KP.RU