14 Июнь 2020 2020-06-14T13:40:06+03:00

Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 229 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 62, Нижневартовск – 56, Нефтеюганск- 30, Когалым – 19, Ханты-Мансийск – 12, Нягань – 10, Радужный – 8, Сургутский район – 8, Лангепас – 5, Пыть-Ях -5, Мегион – 3, Нефтеюганский район – 2, Нижневартовский район – 2, Советский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Покачи – 1, Югорск – 1, Октябрьский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 4569.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 54, с симптомами ОРВИ - 147, в бессимптомной форме заболевания – 28.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 21 человек – на ИВЛ, 32 человека – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU