Погода в Югре 14 июня: прохлада сохранится

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:02:16+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 14 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер переменный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +16 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 +25 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется дождливый день. Ветер северо-западный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.

На Руси этот день называли «Устин — Брусничные губы». По погоде отмечали: если небо при восходе солнца чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой.

ИСТОЧНИК KP.RU