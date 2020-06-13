2020-06-13T14:10:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре у ранее умерших двух человек подтвердился коронавирус

Всего в округе скончались 24 пациента с COVID-19
Вадим Бегун
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В Югре у ранее умерших двух человек подтвердился коронавирус. Фото - pixabay.com.В Югре у ранее умерших двух человек подтвердился коронавирус. Фото - pixabay.com.
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В Югре у ранее умерших двух человек подтвердился коронавирус: у 61-летнего мужчины из Когалыма и 79-летней женщины из Нягани. У обоих течение болезни было осложнено сопутствующими заболеваниями.

– Берегите себя – соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую «горячую линию» региона – 8 800 301 68 88, она работает круглосуточно.

Также стало известно, что за последние сутки в Югре зарегистрировано 183 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях: Нефтеюганский район – 10, Сургутский район – 6, Нижневартовский район – 4, Ханты-Мансийск – 10, Сургут – 92, Мегион – 1, Нягань – 13, Когалым – 30, Радужный – 1, Лангепас – 1, Покачи – 6, Белоярский – 8, Пыть-Ях – 1.

По возрастной структуре: дети – 16, 18-29 лет – 33, 30-49 лет – 88, 50-64 года – 35, старше 65 лет –11. По месту инфицирования: завозные - 3, из контактов в очагах - 89, контакт уточняется - 91. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 22, с симптомами ОРВИ - 129, в бессимптомной форме заболевания – 32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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