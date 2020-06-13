2020-06-13T10:40:20+03:00
Происшествия

Следователи заинтересовались возгоранием резервуара для нефтепродуктов в Нижневартовске

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Вадим Бегун
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Следователи заинтересовались возгоранием резервуара для нефтепродуктов в Нижневартовске. Фото - СК по Югре.Следователи заинтересовались возгоранием резервуара для нефтепродуктов в Нижневартовске. Фото - СК по Югре.
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Следователи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовали процессуальную проверку по факту возгорания резервуара для нефтепродуктов, который находится рядом с Нижневартовском. Инцидент случился 12 июня около 17.30.

– Произошло возгорание резервуара для нефтепродуктов, расположенного в районе 12 километра автодороги Нижневартовск-Мегион, на территории ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение». В результате инцидента, который находился на плановом ремонте, пострадали два работника предприятия, – прокомментировали югорские следователи.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие – это операторы технической установки, 1982 и 1983 годов рождения. Они находились рядом с резервуаром и получили ожоги. Их сразу же доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, точная причина возгорания до настоящего времени не установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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