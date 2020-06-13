Погода в Югре 13 июня: резкое похолодание

13 Июнь 2020 2020-06-13T06:02:21+03:00

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В Ханты-Мансийске будет пасмурно. Синоптики обещают с утра небольшой дождь, который ближе к вечеру усилится. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов.

В Сургуте также будет пасмурно целый день. Ветер переменный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9 +14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день, синоптики обещают ночью грозу, днем пройдет небольшой дождь, который к вечеру стихнет. Ветер северо-западный 5-8 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +17 градусов.

13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче. С этого времени зацветают розы.

ИСТОЧНИК KP.RU