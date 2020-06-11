11 Июнь 2020 2020-06-11T16:15:47+03:00

В 2020 году в Югре угнали 79 автомобилей Фото: pixabay.com

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За пять месяцев 2020 года в ХМАО зарегистрировано 79 угонов автотранспорта. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции. Известно, что большинство угонов совершено с улиц и дворов – 69.

- Следует отметить, что в 19 случаях совершению преступных деяний сопутствовало употребление алкоголя преступниками, - поделились автоинспекторы.

Халатное отношение собственников к имуществу, ненадлежащие условия хранения транспортных средств играют на руку угонщикам.

- Так, в 45 случаях преступления совершены при помощи ключей, которые находились в замках зажигания автомобилей, оставленных без присмотра, - рассказали в ГИБДД по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU