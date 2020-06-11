11 Июнь 2020 2020-06-11T16:09:25+03:00

Когда МФЦ и спортучреждения Югры заработают в прежнем режиме? Фото: pixabay.com

На этот вопрос ответила губернатор региона

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Глава ХМАО Наталья Комарова ответила на вопросы югорчан в своем аакаунте в соцсети «Инстаграм». Часть вопросов касалась режима работы ряда учреждений.

- Как только будет возможность снять действующие ограничения в регионе, МФЦ перейдут на прежний режим работы, пока же они продолжают оказывать услуги по предварительной записи, - сообщила Наталья Комарова

Кроме того, она добавила, что режим самоизоляции в округе предусматривает, что услуги в сфере физкультуры и спорта не предоставляются:

- Эти ограничения по-прежнему действуют, однако югорчанам разрешены занятия спортом на свежем воздухе в определенные часы утром и вечером, - заявила Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU