Когда МФЦ и спортучреждения Югры заработают в прежнем режиме?
Глава ХМАО Наталья Комарова ответила на вопросы югорчан в своем аакаунте в соцсети «Инстаграм». Часть вопросов касалась режима работы ряда учреждений.
- Как только будет возможность снять действующие ограничения в регионе, МФЦ перейдут на прежний режим работы, пока же они продолжают оказывать услуги по предварительной записи, - сообщила Наталья Комарова
Кроме того, она добавила, что режим самоизоляции в округе предусматривает, что услуги в сфере физкультуры и спорта не предоставляются:
- Эти ограничения по-прежнему действуют, однако югорчанам разрешены занятия спортом на свежем воздухе в определенные часы утром и вечером, - заявила Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU