11 Июнь 2020 2020-06-11T16:04:05+03:00

За три года в Югре построят 11 новых спортобъектов Фото: pixabay.com

Больше всего планируют строек в Сургуте

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В 2020-2023 годах в Ханты-Мансийском автономном округе запланировано создание 11 объектов спорта: шесть – в Сургуте, два – в Нижневартовске, по одному – в Мегионе, Нягани и Радужном.

- В регионе создана сеть детских спортивно-оздоровительных лагерей, приняты решения по созданию в 2021 году еще двух таких учреждений, - пояснили в пресс-службе правительства Югры.

Также отмечено властями ХМАО было отмечено, что 10 из 66 аккредитованных в регионе спортивным федерациям и 55 некоммерческим организациям, реализующим проекты в области физической культуры и спорта оказывается государственная финансовая поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU