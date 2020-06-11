Югорчанам дали рекомендации, как выбрать мороженое

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:52:11+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Югры выпустило рекомендации о том, на что обратить внимание при выборе мороженого. Этикетка может сказать многое.

- Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют несколько видов мороженого, - напоминают специалисты.

Стабилизаторы предусмотрены технологией производства, они позволяют продукту сохранять форму, допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

Важно: вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться. Кроме того, качественное мороженое должно быть равномерно окрашено.

ИСТОЧНИК KP.RU