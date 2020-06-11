Аттестаты выпускникам школ в Югре выдадут без сдачи экзаменов

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:42:01+03:00

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Глава ХМАО Наталья Комарова ответила на вопросы югорчан в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм». Большинство вопросов касались непосредственно режима обязательной самоизоляции:

- Режим обязательной самоизоляции – ограничительные меры для населения на определенный срок для борьбы с инфекцией, а удаленный режим работы – способ организации трудовой деятельности, переход на него – по договоренности работодателя и сотрудника, - акцентировала внимание Наталья Комарова.

Она добавила, что аттестаты выпускникам школ будут выдаваться без сдачи экзаменов, а отличники в Югре получат золотые медали также без учета результатов ЕГЭ.

- Основной период проведения ЕГЭ в Югре состоится в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора: с 29 июня по 25 июля, и в дополнительный период — с 3 по 8 августа 2020 года. 29, 30 июня – тренировочные экзамены без участия обучающихся с учетом обеспечения мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в 2020 году, - уточнил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

ИСТОЧНИК KP.RU