2020-06-11T15:35:18+03:00
Общество

Дороги Сургутского района ждет масштабный ремонт

В двух проблемных поселениях ситуация изменится кардинально
Руслан Савинов
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Дороги Сургутского района ждет масштабный ремонтДороги Сургутского района ждет масштабный ремонтФото: pixabay.com
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В Сургутском районе разработали план по ремонту дорог на ближайшие три года. Общая сумма выделенных средств из бюджета района – более 800 млн рублей.

- В этом году мы планируем вложить 257 миллионов, - уточнила замглавы муниципалитета Юлия Маркова.

Она отметила, что самые проблемные поселения с дорогами для района - это Сытомино и Лямина.

- Большая часть средств заложена именно на них. Подготовлен проект по ремонту и смета, вскоре будут проведены конкурсы. Если подрядчик найдётся быстро, то уже до конца лета жители отдалённых поселений смогут наслаждаться качественным дорожным покрытием, которое значительно облегчит жизнь. В Тундрино по просьбе жителей сделают новые тротуары и проведут освещение, чтобы дети смогли добираться до новой школы безопасно, - подвела итог Юлия Маркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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