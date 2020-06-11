Для поездок за пределы Югры жителям региона необходимо оформить цифровое уведомление

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:42:47+03:00

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Глава ХМАО Наталья Комарова ответила на вопросы югорчан в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм».

- Люди, прибывающие в Югру из ряда регионов, должны иметь при себе справку об отсутствии симптомов ОРВИ, контактов с заболевшими COVID-19, при этом больничный в таких ситуациях выдается, если есть респираторные симптомы, в противном случае сотрудника можно перевести на удаленный режим работы, либо предоставить отпуск по договоренности, - напомнила Наталья Комарова.

Она также отметила, что запрета на выезд из региона для югорчан нет, тем не менее, для поездок за пределы округа необходимо оформить цифровое уведомление, при этом не будет лишним изучить действующие режимы в регионах, куда вы направляетесь.

ИСТОЧНИК KP.RU