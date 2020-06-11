Югорские танцоры победили на онлайн-соревнованиях

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:54:51+03:00

Всего в конкурсе приняли участие 2415 человек

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Театр танца «Натали», который тренируется на базе в Ледовом дворце спорта в Ханты-Мансийске, продолжает радовать успешными выступлениями на онлайн-мероприятиях.

- В этот раз танцевальный коллектив принял участие в конкурсе «Роза Ветров. ONLINE. Весна». В номинации «эстрадный танец» среди младших групп 9-11 лет группа «Ариэль" стала лауреатом 2 премии. В номинации «современный танец» среди средних групп 12-14 лет лауреатами 3 премии стала группа «Акварельки», а среди старших групп 15-19 лет также лауреатом 3 премии стала группа «Жемчужины», - пояснили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».

Добавим, что всего в конкурсе приняли участие 2415 танцоров и 289 педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU