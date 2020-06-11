2020-06-11T13:51:40+03:00
Общество

Сильный ветер и грозу прогнозируют в Югре 12 июня

Порывы ветра до 20 метров в секунду
Руслан Савинов
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Сильный ветер и грозу прогнозируют в Югре 12 июняСильный ветер и грозу прогнозируют в Югре 12 июняФото: pixabay.com
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Днем 12 июня в отдельных районах ХМАО ожидаются порывы ветра до 15 - 20 м/с, местами грозы. Об этом стало известно от пресс-службы Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии.

- Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП, - напоминают югорчанам в МЧС Югры.

Жителям при усилении ветра рекомендуют по возможности оставаться дома, закрыть форточки и окна в помещениях.

- Если возникла необходимость выйти на улицу - не подходите к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, избегайте гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Кроме того, не следует стоять у стен домов, так как ветер может сорвать с них шифер, - советуют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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