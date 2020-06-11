Проект Ботанического сада обсуждают в Сургуте
В Сургуте продолжается работа по проекту развития Ботанического сада. Парламентарии думы ХМАО обсудили с активом ОНФ в Сургуте ситуацию, связанную с реализацией проекта.
- Уже на протяжении ряда лет на территории парка «За Саймой» в центре Сургута выращивались саженцы различных редких растений, в том числе изучался вопрос о приживаемости некоторых видов растений в условиях Севера. Перенос сада привел бы к непоправимым последствиям в этой многолетней и кропотливой работе, - пояснили в пресс-службе думы Югры.
Известно, что направлен запрос мэру Сургута по поводу проекта Ботанического сада:
- Получен ответ - 30 июня 2020 года планируется завершить проектно-изыскательские работы по объекту «Экопарк «За Саймой» и начать работу по благоустройству объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU