Проект Ботанического сада обсуждают в Сургуте

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:55:32+03:00

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В Сургуте продолжается работа по проекту развития Ботанического сада. Парламентарии думы ХМАО обсудили с активом ОНФ в Сургуте ситуацию, связанную с реализацией проекта.

- Уже на протяжении ряда лет на территории парка «За Саймой» в центре Сургута выращивались саженцы различных редких растений, в том числе изучался вопрос о приживаемости некоторых видов растений в условиях Севера. Перенос сада привел бы к непоправимым последствиям в этой многолетней и кропотливой работе, - пояснили в пресс-службе думы Югры.

Известно, что направлен запрос мэру Сургута по поводу проекта Ботанического сада:

- Получен ответ - 30 июня 2020 года планируется завершить проектно-изыскательские работы по объекту «Экопарк «За Саймой» и начать работу по благоустройству объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU