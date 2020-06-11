2020-06-11T12:22:51+03:00
Происшествия

Югорчанин поджег квартиру спящих соседей

Мотив – личная неприязнь
Руслан Савинов
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Югорчанин поджег квартиру спящих соседейЮгорчанин поджег квартиру спящих соседей
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В Когалыме завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по статьям «Умышленное уничтожение имущества» и «Убийство, совершенное общеопасным способом, и покушение на убийство двух лиц».

Установлено, что 30 сентября 2019 года около 5 часов утра злоумышленник был пьян:

- Из личной неприязни к соседям мужчина проник в незапертую квартиру в одном из домов по ул. Дружбы Народов в Когалыме. В квартире спали двое потерпевших. Мужчина разлил в помещении бензин и поджег его. Затем он вернулся в свою квартиру, расположенную по соседству, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Другие жильцы заметили пожар. Прибывшим пожарным одного из мужчин удалось спасти, второй - скончался от отравления угарным газом.

Злоумышленник частично признал вину. Заключением психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, в момент совершения противоправных деяний он не осознавал общественную опасность действий.

Добавим, что уголовное дело направлено в суд для применения к злоумышленнику принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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