11 Июнь 2020 2020-06-11T11:25:36+03:00

Культурная онлайн-программа на 11 июня для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

Изменить размер текста: A A

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Зеленоборская библиотека. Что: Туристический поход «Югра – таежный дивный край»: привал «11 чудес Югры». Когда: 11 июня 14.30. Где.

2. Таежная библиотека. Что: Экологическая игра «Кто, где живет». Когда: в течение дня. Где.

3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Экскурсия на диване «Моё отечество-Россия». Когда: в течение дня. Где.

4. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Творческий проект «Культурная личность». Когда: 11 июня 14.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU