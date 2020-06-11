Культурная онлайн-программа на 11 июня для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Зеленоборская библиотека. Что: Туристический поход «Югра – таежный дивный край»: привал «11 чудес Югры». Когда: 11 июня 14.30. Где.
2. Таежная библиотека. Что: Экологическая игра «Кто, где живет». Когда: в течение дня. Где.
3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Экскурсия на диване «Моё отечество-Россия». Когда: в течение дня. Где.
4. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Творческий проект «Культурная личность». Когда: 11 июня 14.00. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU