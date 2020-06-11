Сургутский район и Сургут: равный прирост числа заражений коронавирусом

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:01:21+03:00

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 186 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 36, Сургут – 36, Когалым – 31, Нижневартовск – 25, Ханты-Мансийск – 14, Нефтеюганский район – 8, Югорск – 8, Нижневартовский район – 6, Мегион – 6, Нягань – 5, Нефтеюганск – 3, Советский район – 3, Лангепас – 2, Покачи – 1, Пыть-Ях – 1, Белоярский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 4007.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 20 случаев, 18-64 года – 157, старше 65 лет – 9 случаев. По месту инфицирования: из контактов в очагах – 98 случаев, в 88 случаях контакт уточняется, также зафиксировано 17 случаев завоза вируса из других регионов России.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 41, с симптомами ОРВИ - 95, в бессимптомной форме заболевания – 50.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 17 человек – на ИВЛ, 32 человек – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU