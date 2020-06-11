Бывшего топ-менеджера нефтяной компании осудят в Югре

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:58:58+03:00

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Правоохранители Югры утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера «Нефтяная компания «Конданефть». Мужчину обвиняют по статье «Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения».

По данным следствия, должностное лицо предоставило в финансовый отдел организации договор найма жилого помещения с ложными сведения о якобы понесенных им расходах за найм квартиры в Ханты-Мансийске.

- Топ-менеджеру ежемесячно выплачивали компенсацию за найм жилого помещения, в котором он фактически не проживал. Мужчина незаконно получил 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Обвиняемый сознался и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Югорчанину грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU