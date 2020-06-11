2020-06-11T09:25:30+03:00
Общество

В Нижневартовске автобус №12 поедет другим маршрутом

На улице Маршала Жукова на ремонт закроют дорогу
Руслан Савинов
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В Нижневартовске автобус №12 поедет другим маршрутом. Фото администрации города.В Нижневартовске автобус №12 поедет другим маршрутом. Фото администрации города.
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В Нижневартовске подрядчик с 11:00 11 июня до 12:00 12 июня будет по укладывать асфальтобетонное покрытие по улице Маршала Жукова - от улицы Омской до улицы Ленина.

- Данный участок будет полностью закрыт для движения автотранспорта. В случае неблагоприятной погоды сроки выполнения работ могут быть перенесены. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свой маршрут, - обращаются к вартовчанам власти города.

Кроме того, изменится схема движения автобуса №12: в прямом направлении: улица 60 лет Октября – проспект Победы – улица Омская – проспект Победы – улица Ленина – улица Маршала Жукова – улица Мира – улица Чапаева – улица Интернациональная. В обратном направлении - по утвержденному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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