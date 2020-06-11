За пять месяцев 2020 года в семи муниципалитетах ХМАО снесли почти 450 балков

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:10:42+03:00

За пять месяцев 2020 года в семь муниципалитетах ХМАО снесли почти 450 балков Фото: pixabay.com

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Власти ХМАО оценили ход реализации муниципальных программ по сносу и расселению приспособленных для проживания строений в Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Сургут и Нефтеюганском районе.

- За пять месяцев текущего года расселено 444 приспособленных для проживания строений. Остается не расселенными 1043 балка. Основная доля из них – 83% – приходится на Нефтеюганск и Пыть-Ях, – сообщила глава региона Наталья Комарова.

Наталья Комарова обратила внимание, что 579 освобожденных югорчанами балков до сих пор не снесено. Больше всего их насчитывается в Нефтеюганске, Нягани и Пыть-Яхе.

Так, мэр Сургута Вадим Шувалов пояснил, что на начало года в муниципалитете было зафиксировано 14 приспособленных строений, но на сегодняшний день вопрос с девятью такими объектами уже решен. Их снесут до конца июня. В отношении оставшихся строений вопрос будет решен до конца осени.

ИСТОЧНИК KP.RU