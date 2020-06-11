2020-06-11T08:36:05+03:00
Происшествия

Мотоциклист погиб на трассе в Сургутском районе

Всего за сутки на югорских дорогах случилось три ДТП
Руслан Савинов
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Мотоциклист погиб на трассе в Сургутском районеМотоциклист погиб на трассе в Сургутском районе
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В ХМАО накануне, 10 июня, один человек погиб, два – получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход, в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 15:45 на 44 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе столкнулись мотоцикл «Хонда и автомобиль «Лада».

В результате аварии 30-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Также стало известно, что за сутки на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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