Мотоциклист погиб на трассе в Сургутском районе

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:36:05+03:00

Всего за сутки на югорских дорогах случилось три ДТП

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В ХМАО накануне, 10 июня, один человек погиб, два – получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход, в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 15:45 на 44 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе столкнулись мотоцикл «Хонда и автомобиль «Лада».

В результате аварии 30-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Также стало известно, что за сутки на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU