11 Июнь 2020 2020-06-11T08:18:49+03:00

Бывшего замначальника колонии в Сургуте осудят за кражу и злоупотребление полномочиями Фото: pixabay.com

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В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении 38 – летнего бывшего замначальника колонии. Мужчину обвиняют по статьям «Кража» и «Злоупотребление и превышение должностных полномочий».

Установлено, что с октября 2018 года по март 2019 года обвиняемый занимал должность замначальника колонии

- Мужчина злоупотреблял должностными полномочиями: из корысти, незаконно, без учета рабочего времени и начисления зарплаты он привлек к работам осужденных. С их помощью, под видом очистки промышленной зоны от производственных отходов, сургутянин похитил находившиеся на территории колонии металлоконструкции, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Металл он сдал в пункт приема за 550 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит лишения свободы до девяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU