2020-06-11T05:01:21+03:00
Общество

Погода в Югре 11 июня: жара сохраняется

Температура днем поднимется до +33 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 11 июня: жара сохраняетсяПогода в Югре 11 июня: жара сохраняетсяФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 11 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20 градусов, днем +28, +33 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают днем кратковременный дождь. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +29, +31 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +23 +25 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +22, +25 градусов.

На Руси этот день называли «Феодосья Колосятница». По погоде отмечали: по цвету ржи гадали о цене хлеба, если рожь начинает цвести снизу, то будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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